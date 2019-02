Klagenfurt, Eberndorf Jungbäurin übernimmt Traditionsfleischerei Kranzelbinder

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sandra Töplitsch hat die traditionsreiche Fleischerei von Fritz Kranzelbinder übernommen © Peter Just

Seit Jänner kennt Fritz Kranzelbinder ein Phänomen, das er zuvor nicht verstand: „Ich bin zwar in Pension, aber ständig in Eile.“ Italienisch-Kurse und ein Turm an Literatur, der sich am Nachtkästchen aufgebaut hat, füllen nun seine Tage. Und natürlich noch zwischendrin ein Besuch in „seiner“ Fleischerei – die seit dem 1. Jänner jene von Sandra Toplitsch und Andreas Lattacher ist. Die 26-jährige Landwirtin aus Eberndorf und der 29-jährige Rinderzüchter aus Glanegg haben schon drei Kinder – und nun kam ihr nächstes „Baby“ dazu. „Wir waren viel auf Märkten vertreten und haben schon länger nach einem Standort gesucht, als wir das erste Mal Fritz getroffen haben, wussten wir gleich: Das wird passen“, erzählt Toplitsch. Die Waren – selbst Extrawüste und Krakauer – werden direkt von Toplitsch in der Fleischerei in der St. Ruprechter Straße produziert, das Fleisch stammt von Lattachers Hof beziehungsweise von Johannes Rutter aus Arlsdorf – beides AMA-zertifizierte Betriebe. „Dass die Qualität stimmt, war mir sehr wichtig. Die Fleischerei einfach einem Berufskollegen zu übergeben, war daher kein Gedanke für mich“, sagt Kranzlbinder, der offensiv nach einem Bauern suchte.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.