Interview"Geben macht Freude und ist ein schönes Gefühl"

Dagmar Preiml ist „Kärntnerin des Jahres“ im Bezirk Feldkirchen in der Kategorie „Regionale Größe“. Seit 20 Jahren betreut sie „Weihnachten im Schuhkarton“.

Preiml mit Tochter Sarah und gefüllten Schuhkartons © KK/PRIVAT

Wie fühlen Sie sich als „Kärntnerin des Jahres“ in der Kategorie „Regionale Größe“?

Dagmar Preiml: Ich habe mich total gefreut, war aber auch überrascht, es gibt ja so viele tolle Menschen, die nominiert waren. Und dass es zum Sieg reicht, habe ich nicht erwartet. Es war schon schön, zur Gala am Donnerstag zu gehen, das Hotel, das Ambiente. Alleine das Essen war ein Gewinn. Es ist aber auch nicht nur eine Auszeichnung für meine Person.

