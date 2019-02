Fasching auf Schiene Villacher Prinzenpaar macht in Mittelkärnten Halt

Mit dem Zug geht es für die Faschingsgilde von Villach aus durch das Land. Morgen, Dienstag, gibt es Haltestellen in Feldkirchen und St. Veit.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch im Vorjahr war der lustige Zug unterwegs © Privat

Prinzen und Prinzessin, Musik, gute Laune und Villacher Bier. Das hat die Villacher Faschingsgilde im Gepäck, wenn sie morgen, Dienstag, mit ihrem „Faschingsum-Zug“ unterwegs ist. Der fährt von Villach nach Feldkirchen, St. Veit und Pörtschach. Um 10.16 Uhr geht es in Villach los, um 10.50 Uhr hält man für etwa eine Stunde in Feldkirchen. St. Veit erreicht der Zug um 12.19 Uhr, auch für einen Stopp von rund einer Stunde. Dann geht es weiter nach Pörtschach und von dort zurück nach Villach. Faschingsgilden der Region können den Zug in Empfang nehmen, ihre Mitglieder dürfen auch mitfahren.