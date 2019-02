Die beiden Feldkirchner Ehrengard und Reginald Kraze sind am Samstag auf den Tag genau seit 50 Jahren verheiratet.

Im Berlin der 1960er-Jahre lernten die beiden Wahl-Feldkirchner einander kennen © KK/Privat

Es ist vielfach bekannt, dass Musik verbindet. In manchen Fällen dauern diese Verbindungen mehr als ein halbes Jahrhundert. So geschehen auch bei den beiden Feldkirchner Ehrengard und Reginald Kraze. Sie sind am 9. Februar auf den Tag genau seit 50 Jahren verheiratet.

Begonnen hat alles in den 1960er-Jahren in Berlin, wo die Jubilare damals lebten. Der spätere Polizeibeamte Reginald war auf der Suche nach einem Probenlokal für seine Jugendband, als er seiner Ehrengard begegnete. Sie heirateten und zogen im Jahr 1985 nach Feldkirchen. Geprägt waren die fünf Jahrzehnte nicht nur durch die Liebe zueinander und zu den Kindern und Enkelkindern, sondern auch durch die Verantwortung für ihre Mitmenschen. Ehrengard Kraze ist nämlich seit 30 Jahren ehrenamtlich für das Rote Kreuz im Einsatz.

Am Samstag sind Ehrengard und Reginald Kraze auf den Tag genau seit 50 Jahren verheiratet Foto © Privat