Auf der Gerlitzen Villacherin ist mit 93 Jahren noch immer in Schwung

Skifahren lernte Maria Albl erst im Alter von 50 Jahren, seither kann sie es nicht mehr lassen © Hannes Pacheiner

Die Villacherin Maria Albl erfindet den 90er-Jahre- Stil komplett neu – und ist damit alles andere als out. Bei Wind und Wetter steht die 93-Jährige auf ihren Skiern und sammelt auf der Gerlitzen Pistenkilometer. 15 Ausfahrten waren es in diesem Winter bereits, allein gestern „3739 Höhenmeter, 29 Kilometer, 13 Liftfahrten und 203 Minuten Spaß“, wie die Saisonkarte protokolliert. „Heuer läuft es nicht so, wie ich es mir vorstelle, aber ich bin halt auch nicht mehr die Jüngste“, zieht eine Frau, die in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist, bescheiden Bilanz.

