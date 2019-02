Am Sonntag kreuzen in Velden ehemalige Eishockeystars von KAC und VSV die Schläger. Für Ken Strong und Daniel Welser ist es das erste Derby seit Jahren.

VSV-Legende Strong und Welser im KAC-Trikot © GEPA, KK/DIENER

Das Kärntner Eishockeyderby lieferte unzählige Male die Basis zur Legendenbildung. KAC gegen VSV ist eben mehr als nur ein Spiel, eine Rivalität, die seit Jahrzehnten Fans in Rot und Blau elektrisiert. Auch beim Benefizderby der Oldstars am Sonntag ( 18 Uhr) in Velden sind Spannung und Ehrgeiz garantiert, statt auf Härte setzt man auf den Spaßfaktor.

