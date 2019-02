Facebook

Protestmarsch gegen Bauprojekt auf der Gerlitzen im Dezember 2018. Bürgermeister Glanznig inmitten der Demonstranten © Pacheiner

Debatten um die touristische Nutzung der 20.000 Quadratmeter großen, unverbauten Fläche in der Pöllinger-Siedlung auf der Gerlitzen gehen in die nächste Runde. In der kommenden Gemeinderatssitzung Mitte März soll das umstrittene Bauvorhaben zweier Grundbesitzer (Ferienhäuser und ein Hotel mit 400 Betten) in das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) Treffens aufgenommen werden. Anrainer der Siedlung wollten das bislang verhindern. Sie fürchten um Ruhe und Natur auf der Gerlitzen.

