Schlagerparade © Fotolia

Im hauseigenen Tanz Club „Filou“ der Pizzeria Santa Lucia kann man am Samstag so richtig abtanzen. Bei der Schlagerparade legt der Discjokey Hits aus den 70ern und 80ern auf. Ein nostalgischer Ausflug in die Musik-Vergangenheit.

Schlagerparade. Samstag, 9. 2., Pizzeria Santa Lucia, Bodensdorf, Ossiacher See, ab 20 Uhr. Tel. (04243) 205 05