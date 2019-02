Nach langer Diskussion 100 Plätze für Drogenberatung in Feldkirchen

Facebook

Gerald Kattnig, Leiter von „Roots“, Betreiber der geplanten Drogenanlaufstelle in Feldkirchen © Markus Traussnig

Mehrere Objekte befanden sich in der engeren Auswahl, nun habe sich das Land Kärnten für einen Standort der geplanten Drogenberatungsstelle in Feldkirchen entschieden. „Spätestens im Sommer wollen wir diese eröffnen“, gibt Gesundheitsreferentin und Landeshauptmannstellvertreterin Beate Prettner bekannt. Rund 100 Klienten sollen in Zentrumnähe Beratung und Betreuung finden.

