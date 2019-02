Facebook

© Jürgen Fuchs

"Zu den Stöcken, fertig, los" lautet es am Sonntag in St. Urban wieder. Der „1. Kärntner Steyr 26 Traktor Club Sankt Urban am Urbansee“ lädt am Sonntag zum bereits traditionellen „Fischer Christl-Gedenkturnier“ nach St Urban. Dies war bereits am vergangenen Sonntag geplant, musste wegen des schlechten Wetters jedoch kurzfristig abgesagt und verschoben werden. Erlaubt ist wieder handelsübliches Material ohne Moarstöcke. Nennungsschluss ist um 7.45 Uhr.

Turnier. Sonntag, 10. Februar, Eisplatz St. Urban,

8 Uhr. Anmeldung und nähere Informationen telefonisch unter der Nummer 0664-946 95 90