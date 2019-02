Facebook

Reinhard Dörfler mit Christine und Franz Kreuzer aus dem Lavanttal und Gerlinde Zellhofer aus dem Waldviertel © Schusser

Mit seinem „Zweispänner“ ist Reinhard Dörfler (73) seit 25 Jahren auf der Hochrindl unterwegs. „Ich fahre nur auf Schnee und wenn ich mindestens zwei Bestellungen habe“, sagt der Bio-Bauer, Direktvermarkter von Bioalmochsen. Was er dazu braucht, sind sein Noriker „San Diego“, kuschelige Decken, warme Kleidung und seine historischen und selbst restaurierten Schlitten. „Ein Schlitten ist 170 Jahre alt, der andere 130. Beide habe ich zusammengespannt, daher sage ich Zweispänner. Sie sind auch nur mit Kufen ausgestattet“, so Dörfler, der auf eine unfallfreie Zeit zurückblickt. „Man muss immer aufpassen, dass nichts passiert, man darf keine Experimente wagen.“ Das ein oder andere Malheur sei dennoch passiert. So erinnert sich Dörfler an eine Fahrt mit einem Gast aus Amerika. Dieser filmte die Fahrt auf dem Schlitten. Als plötzlich ein Mann hinter einem Baum hervorkam, erschreckte sich das Pferd. „Der Amerikaner ist samt Kamera in den Schnee gefallen. Er blieb aber unverletzt“, so Dörfler. Schreckhaft sei „San Diego“, mit dem er jetzt fährt, nicht. Weder Hunde noch Langläufer würden ihm etwas ausmachen. Der Noriker sei sehr ausgeglichen und ruhig.

