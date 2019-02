Anton Untermoser aus Feldkirchen übernachtet ständig außer Haus – im Zelt oder in einem Baumhaus. Anfangs waren tiefe Temperaturen noch eine Herausforderung, mittlerweile hat er keine "Schmerzgrenze" mehr.

Auch Schnee ist für Untermoser kein Grund, nicht sein „Außenbett“ zu beziehen © Manfred Schusser

Jeden Abend macht sich Anton Untermoser bettfertig, putzt sich die Zähne und geht – nicht in sein Schlafzimmer – zur Haustüre raus. Der Feldkirchner schläft nämlich seit mittlerweile drei Jahren im Freien. Im Sommer in einem kleinen Baumhaus in 18 Metern Höhe, im Winter im Zelt auf Heu.

