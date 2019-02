Bisher unbekannter Täter brach in Einfamilienhaus ein. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Unbekannter Täter zwängte das Fenster auf © Rainer Fuhrmann/Fotolia

Ein bisher unbekannter Täter zwängte am Montag in der Zeit zwischen 13 und 19.15 Uhr bei einem Einfamilienhaus in Feldkirchen ein ebenerdig gelegenes Fenster auf. Er stieg ein, durchsuchte das Schlafzimmer, das Wohnzimmer und den Vorraum. Weiters durchsuchte er ein Gästezimmer im ersten Stock des Hauses.

Er stahl eine geringe Menge Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.