Mit spektakulärer Mitternachtseinlage Gäste flogen auf den Feldkirchner Fliegerball

Von links: Martin Huber, Elke und Rudolf Linseder, Joachim Hohenwarter und Peter Zarfl (von links) © Manfred Schusser

Bereits zum siebenten Mal veranstaltete der Landesverband Kärnten des österreichischen „AeroClubs“ im Stadtsaal in Feldkirchen den Fliegerball. Zu Beginn gab es Indoor-Flugvorführungen durch Elke und Rudolf Linseder sowie Joachim Hohenwarter mit ihren „Blade 120“ Hubschraubern. Die Mitternachtseinlage wurde von Modellflug-Weltmeister Gernot Bruckmann aus Villach und Michael Novak aus Feldkirchen mit Kunstflügen durchgeführt. Bruckmann, dem das Fliegen bereits in die Wiege gelegt wurde, betreibt seit seinem sechsten Lebensjahr den Modellflug und nahm an über 200 Wettbewerben teil.

Für Stimmung und die richtige Tanzmusik sorgten die Kärntner Band „Meilenstein“ mit Frontmann Helmut „Heli“ Brunner sowie in der Disko „DJ Lauchy“ alias Hannes Lauchert. Die Bilder für die Tombola wurden von den Künstlern Heinz Schwarzinger, Eva Schlitzer und Stanko Sadjak beigesteuert. Gesehen wurden am Fliegerball neben Präsident Martin Huber und seinem Vize Christian Feimann, Schriftführer Werner Malle und Kassier Herbert Brandstätter auch Landessektionsleiter Peter Zarfl, Bürgermeister Martin Treffner, Walter Moser, Präsident des Feldkirchner Flugsportvereines, mit Gattin Elfriede, Gerhard Schreilechner, Marketingleiter in der Sparkasse Feldkirchen, Manfred Pick, Gerichtsvorsteher in Feldkirchen, mit seinem St. Veiter Kollegen Herbert Müller. Stefan Leitner, Obmann des Modelflugvereines Kappel am Krappfeld, Bezirk St. Veit, besuchte mit zwölf Vereinsmitgliedern den Fliegerball im Nachbarsbezirk.