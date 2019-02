63 Feuerwehren mit 510 Kameraden waren in der Nacht auf Sonntag im Unwettereinsatz. Umgestürzte Bäume, überflutete Keller und Straßen machen Einsatzkräfte zu schaffen. Im Lesachtal sind 500 Haushalte ohne Strom, weitere 500 in Ober- und Mittelkärnten.

Feuerwehren in ganz Kärnten im Dauereinsatz © FF St. Peter/Spittal

Die prognostizierten Schnee- und Regenmassen führten in den vergangenen zwei Tagen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen. Mehr als 1300 Feuerwehrmänner und - frauen mussten Freitag und Samstag rund 250 Mal ausrücken. Auch in der Nacht auf Sonntag ging es in Kärnten rund. "Von Samstag 18 Uhr bis Sonntagvormittag gab es bereits wieder 89 Feuerwehreinsätze", sagt Markus Hudobnik, Katastrophenschutzbeauftragter des Landes.