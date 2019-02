Kleine Zeitung +

Unwetter Mehr als 1200 Einsatzkräfte im Kampf gegen Schnee und Regen

142 Kärntner Feuerwehren mussten am Samstag zu mehr als 220 Unwetter-Einsätzen ausrücken. Am häufigsten in den Bezirken Spittal und Hermagor. Am meisten geregnet hat es aber im Bärental, im Bezirk Klagenfurt-Land.