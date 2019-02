Facebook

Kinder stehen oft zwischen Eltern, die sich trennen © iceteastock/Fotolia

Väter und Männer in Trennungssituationen können sich heute, Montag, im Hilfswerk Feldkirchen (Milesistraßel 2) beraten lassen. Von 17 bis 20 Uhr steht der Verein „Väter für Recht, gemeinsam für unsere Kinder“ mit Rat und Tat zur Seite.

Termin in St. Veit

Einen weiteren Termin in diesem Monat in der Region gibt es am Mittwoch, 27. Februar, von 16.30 bis 18 Uhr im Hilfswerk St. Veit (Grabenstraße 10). Am 10. Februar (18 Uhr) findet ein Benefiz-Eishockeyspiel für den Verein in der Eishalle Velden statt.