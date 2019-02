Facebook

Feldkirchner müssen sich heuer viele Termine im Kalender notieren

Einen Monat ist das Jahr 2019 bereits alt. Vor uns liegen noch elf Monate – welche die Veranstalter im Bezirk mit Festen, Konzerten und Kirchtagen prall gefüllt haben. Und die Vielfalt des Angebotenen garantiert, dass für jeden etwas dabei ist – die Palette reicht vom rasanten Rennen auf den Berg über das mittelalterliche Miteinander auf der Burg bis zum fröhlichen Fest mit beliebten Figuren aus der Kindheit. Wie haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

1. Gaudium auf Burg Glanegg

Ein wahres Gaudium, das verspricht der Burgverein Glanegg den Gästen auch heuer wieder. Am 29. Juni wird nämlich zum ebensolchen geladen. Jakob Koschutnig und sein Team bieten ein Burgerlebnis für die ganze Familie, für Junge und Junggebliebene.

2. Bergrennen St. Urban

An die 120 Piloten werden am 4. und 5. Mai die 2,8 Kilometer lange Strecke zwischen dem Glantal und St. Urban in Angriff nehmen – und zwar beim wieder belebten „Bergrennen St. Urban“. Die Neuauflage, mitorganisiert von Hermann Waldy junior (Bild) steht im Gedenken an eine Rennsportlegende und trägt deshalb auch den Titel „Hermann-Waldy-Memorial“. Mehr zum Thema gibt es hier!

Bergrennen St. Urban Foto © Gert Köstinger

3. Holzstraße führt nach Reichenau

Jedes Jahr findet der Holzstraßen-Kirchtag in einer anderen Mitgliedsgemeinde der Holstraße statt. Im Vorjahr war Straßburg an der Reihe, heuer führt die Holzstraße nach Ebene Reichenau. Und es ist heuer ein besonderer Kirchtag – schließlich findet dieser zum 25. Mal statt. Am 14. Juli werden rund 100 Aussteller, wie etwa die Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach, tausende Besucher über die neuesten Entwicklungen rund um die Forstwirtschaft informieren.

4. Närrischer Höhepunkt!

Es ist der Höhepunkt und gleichzeitig das Ende des Faschings: der Faschingsdienstag. In Feldkirchen wird dieser auch heuer wieder mit dem großen Umzug begangen. Am 5. März werden dabei wieder dutzende Umzugswagen tausende Zuseher begeistern. Mehr zum Thema . . .

Dutzende Gruppen gestalten jährlich den Feldkirchner Faschingsumzug Foto © Schusser Archiv

5. Mit Schwung bergab beim Downhill-Golf

Für die meisten Sportler geht es sportlich optimalerweise bergauf. Auf der Gerlitzen geht es am 11. Mai jedoch bewusst bergab – und zwar bei der 13. Gerlitzen-Downhillgolf-Trophy. Teilnahmeberechtigt sind alle mit Golfkenntnissen und Sinn für Spaß. Trachtiges Outfit wird gern gesehen. Mehr Informationen zur Veranstaltung:

6. Eiserner Abstecher an der Tiebel

Die 21. Auflage des Ironman Austria geht am 7. Juli rund um Klagenfurt über die Bühne. Heuer erstmals mit Feldkirchner Beteiligung: Die neue Radstrecke führt nämlich auch durch den Bezirk – und zwar durchs Glantal nach Feldkirchen und weiter nach Oberglan.

7. Ein märchenhafter Sonntag mit Heidi & Co.

Rein in die Ferien und rauf auf den Berg – so könnte das Motto für das diesjährige Heidialm-Fest lauten. Es findet nämlich am 7. Juli, dem ersten Sonntag in den Sommerferien, statt. Geboten wird rund um Heidi-Hotel und Heidi-Alm auf dem Falkert unter anderem ein Heidi-Quiz, Kinderschminken, Kasperltheater, Ponyreiten, ein Streichelzoo und noch vieles mehr.

Heidi und Co. sind wieder die Stars des Almfestes Foto © Heidialm

8. Tausende Kunden auf nächtlicher Einkaufstour

Für gewöhnlich schließen die meisten Feldkirchner Geschäfte in der Innenstadt freitags um 18 Uhr. Eine Ausnahme bildet dabei jedoch die Sommereinkaufsnacht, die diesmal am 26. Juli gefeiert wird. An diesem Sommerabend kann bis 23 Uhr flaniert, gebummelt und gekauft werden. Abgerundet wird die Sommereinkaufsnacht wie immer durch ein musikalisches und kulinarisches Rahmenprogramm.

9. Die Tiger-Show: Wildkatzen auf der Bühne

Gefährlich, einfühlsam und wandlungsfähig, wie echte Wildkatzen nun einmal sind – so sehen sich die Mitglieder der Band „Die Tiger“. Die Truppe, sie besteht aus Bert Stubinger (Bild), Claudia Kienberger und Christian Triebelnig, lädt zum Konzert in den Feldkirchner Stadtsaal. Unter dem Motto „Die Tiger – die Vierte“ bringen sie den Saal am 10. Mai zum Beben.

10. Die „Carinthische“ feiert barockes Fest

Das Mieder ist geschnürt, die Schnallen geputzt und die Perücke gerichtet? Dann steht dem Besuch der „Fête Baroque“ (Barock-Fest) in Ossiach ja nichts mehr im Wege. Zwei Tage lang wird am 29. und 30. Juni in der Carinthischen Musikakademie wieder eine Reise in eine andere Epoche unternommen. Mit Klassikern wie Händels „Wassermusik“, interpretiert vom vom „Baltic Sea Philharmonic Orchestra“.

Carinthische Musikakademie Ossiach Foto © Carinthische Musikakademie Ossiach

