„Sing-Sing“ heißt es wieder in Nadling. Premiere ist am Freitag, den 1. Februar, die Vorstellung ist ausverkauft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nadling sucht heuer auch das Supertalent © KK

Die „knallharte Wahrheit“ in Pointen verpackt, servieren heuer wieder die Nadlinger Narren mit einem lauten „Sing-Sing.“ „Fast alle Vereine der Dorfgemeinschaft sind in die Faschingssitzungen, die im Gasthof Gfrerer-Lipp alle zwei Jahre stattfinden, mit eingebunden. Unsere Nummern sind sehr dorfbezogen“, sagt Martin Bacher, seit vier Jahren Obmann.

Eröffnet werden die insgesamt vier Sitzungen – sie sind alle bereits ausverkauft – von den Gardeboys. Hier präsentieren sich die Tiffner Feuerwehrmänner nicht in ihren traditionellen Uniformen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.