Heute öffnet Silke Saringer ihre Cocktailbar „La Vida“ am Hauptplatz das letzte Mal. Sie will sich auf das Café Amthof konzentrieren.

Silke Saringer hat im Café Amthof ihre neue gastronomische Heimat gefunden © David Springer

Nach fast 14 Jahren „La Vida“ will sich Silke Saringer nun voll und ganz dem „Cafe Amthof“ widmen. Deshalb ist ihre Cocktailbar "La Vida" heute, Donnerstag, zum letzten Mal geöffnet. Das Amthof-Cafe hat sie im Vorjahr übernommen: „Es war in den letzten Monaten ein Hin und Her zwischen ,La Vida‘ und Amthof. Das war sehr zeitintensiv.“ Mittlerweile habe sie sich im Amthof gut eingelebt. „Ich weiß, dass ich hierhin gehöre. Meine Kraft will ich nun voll und ganz in das Tagesgeschäft stecken.“