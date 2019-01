Bei einem Motorboot am Ossiacher See war am Mittwoch Öl ausgetreten. Es bildete sich ein etwa 50 Quadratmeter großer Ölteppich. Zwei Feuerwehren rückten aus und banden das Öl.

Am Ossiacher See musste Öl gebunden werden (Archivfoto) © Weichselbraun

Um eine noch größere Umweltverschmutzung zu verhindern, rückten Mittwochnachmittag die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Sattendorf auf den Ossiacher See aus. Dort hatte sich ein etwa 50 Quadratmeter großer Ölteppich gebildet. Das Öl war aus bisher unbekannter Ursache aus dem Lager der Schiffsschraube eines Motorbootes ausgetreten und in den See geflossen. Das Boot ist in einer Bootshütte in Sattendorf gelagert. Den Feuerwehren, die mit insgesamt 20 Kameraden und vier Fahrzeugen vor Ort waren, gelang es, das Öl zu binden.