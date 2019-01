Facebook

Die Mordverdächtige bei der Tatrekonstruktion © KLZ/Weichselbraun

Seit Ende November sitzen drei Frauen aus dem Raum Villach in Untersuchungshaft. Gegen sie wird wegen zahlreicher Verbrechen ermittelt. Der schwerste Vorwurf ist Mord. Eine Verdächtige (44) soll im Oktober in Villach eine Pensionistin (72) umgebracht haben. Angeblich im Auftrag der mutmaßlichen 47-jährigen Haupttäterin. Möglicherweise sind die zwei Frauen auch verantwortlich für den Tod eines weiteren Menschen. Das will selbst Wolfgang Blaschitz, Verteidiger der 44-Jährigen, nicht ausschließen, wie er nach der Tatrekonstruktion zum Mord in Villach sagte.

