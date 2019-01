Facebook

Martin Huber (Mitte) freut sich auf viele Ballbesucher © KK/Veranstalter

Der Landesverband Kärnten des österreichischen "AeroClubs" unter Präsident Martin Huber lädt am kommenden Samstag zum bereits siebenten Mal zum Fliegerball in den Stadtsaal nach Feldkirchen ein. Auf dem Programm steht auch in diesem Jahr wieder eine Indoor-Flugvorführung von Gernot Bruckmann. Der gebürtige Villacher, dem das Fliegen bereits in die Wiege gelegt wurde, betreibt seit seinem sechsten Lebensjahr den Modellflug und nahm an über 200 Wettbewerben teil. Für die passende Musik an diesem Abend sorgt die Partyband „Meilenstein“. Außerdem können sich die Ballbesucher auf eine Mitternachtsshow und eine Tombola freuen.



Die Karten für diese Veranstaltung kosten im Vorverkauf zwölf und an der Abendkasse 15 Euro.

Fliegerball. Samstag, 2. 2., Stadtsaal Feldkirchen, 20.30 Uhr.

Tel. 0676-552 19 79