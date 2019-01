Die Lehre ist im Aufwind: Allein 2018 gab es in Kärnten um fast zehn Prozent mehr Lehranfänger. Die Karriereaussichten sind gut. Nicht nur in digitalisierten Berufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsident Mandl, Lehrling Magdalena Schachner, Landeshauptmann Kaiser, Lehrling Stefanie Brunner, Bildungsdirektor Klinglmair, Landeshauptmann-Stellvertreterin Schaunig und Landesrat Zafoschnig (von links) © LPD FRITZ

Um diese Jahreszeit haben tausende Kärntner Jugendliche die Qual der Wahl: Weiter zur Schule gehen? Oder doch eine Lehre beginnen? Bei der 1. Kärntner Lehrlingsmesse am Klagenfurter Messegelände kann man sich die nächsten Tage detailliert über die Vielfalt der Lehrberufe informieren.

Fest steht: Die Lehre ist im Aufwind. Allein im Vorjahr stieg die Anzahl der Lehranfänger in Kärnten um 9,3 Prozent, zusammen mit 2017 ergibt das einen österreichweiten Spitzenwert von plus 15,3 Prozent.