226 neue Erdenbürger konnten Feldkirchner Eltern 2018 in die Arme schließen. Einer davon ist Noah © Markus Traussnig

Im Bezirk gab es im Vorjahr weniger Nachwuchs als noch 2017, gleich zwei Zwillingsgeburten gab es in der Gemeinde Steindorf. Einen Anstieg an Geburten gab es nur in Feldkirchen und Albeck – diese Zahlen liefert die Geburtenbilanz 2018.

Nicht besonders fleißig war der Storch bezirksweit im vergangenen Jahr. Insgesamt sank die Geburtenrate von 251 auf 226. Nur in der Tiebelstadt und in Albeck erblickten mehr Gemeindebürger als im Jahr davor das Licht der Welt. In Feldkirchen waren es 2017 noch 112 Geburten, 2018 gab es dann elf Neuankömmlinge mehr. In Albeck gab es einen leichten Anstieg von zehn Geburten im Jahr 2017 auf elf Gemeindebürger im Jahr 2018. Unter den elf Neuankömmlingen gab es auch eine Zwillingsgeburt. In der Gemeinde Steindorf durfte man sich sogar über zwei Zwillingsgeburten freuen. Trotzdem sank die Zahl der Geburten in Steindorf von 26 im Jahr 2017 auf 25.