Über das Vermögen von Zimmerer Peter Steinwender wurde heute, Dienstag, am Landesgericht Klagenfurt das Konkursverfahren eröffnet. Sitz der Firma ist in Aich in Weitensfeld. Als Insolvenzverwalter wurde der St. Veiter Anwalt Max Verdino bestellt. Die erste Gläubigerversammlung findet am 12. März statt. Über Aktiva und Passiva liegen noch keine Informationen vor.

Forderungen der Gläubiger können bis zum 26. Februar über den KSV1870 angemeldet werden. E-Mail: insolvenz.klagenfurt@ksv.at