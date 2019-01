Teil des Feriendorfes Maltschacher See soll zu Appartements umgebaut werden. Stadt hat die nötige Widmung abgesegnet.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Feriendorf am See: Wo jeden Sommer an die 70.000 Nächtigungen verzeichnet werden, herrscht derzeit Ruhe © SCHUSSER

Derzeit liegt Ruhe und eine dicke Schneeschicht über dem Feriendorf am Maltschacher See. Hinter den Kulissen wird jedoch eifrig an der Zukunft des Dorfes geplant. Ein Teil des Dorfes – es befindet sich im Besitz der Seeliegenschaftengesellschaft Kärnten Verwaltungs GmbH (SIG) – könnte nämlich zu Appartements umgebaut und veräußert werden. Die dafür notwendigen Widmungen, „Bauland Kurgebiet Sonderwidmung Appartementhaus“, wurden von Seite der Stadtgemeinde Feldkirchen bereits abgesegnet.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.