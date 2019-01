Im Advent fand in Ebene Reichenau der erste Markt "Weihnachten wie es früher einmal war" Ein Teil des Erlöses kommt jetzt neuem Feuerwehrauto zugute.

Ludwig Konrad, Stefan Lax und Siegfried Pertl (von links) bei der Übergabe © KK/Schusser

Im Dezember fand der erste Weihnachtsmarkt unter dem Titel „Wie es früher einmal war“ im Gasthaus Lax von Stefan Lax in Ebene Reichenau statt. Dabei konnte bei einer Tombola und bei einem Lebkuchenhaus-Schätzspiel ein Gesamtbetrag in der Höhe von 5420 Euro eingenommen werden. Dieser Betrag wurde zugunsten der Feuerwehr Ebene Reichenau, für die Mitfinanzierung eines pistentaugliches Sonderfahrzeuges, einen Ford Ranger, verwendet. Der Scheck wurde nun von Lax auf der Turracher Höhe, wo das Fahrzeug im Winter im Einsatz ist, an den Bezirksfeuerwehrkomamandanten und Kommandanten von Reichenau, Ludwig Konrad sowie seinen Löschgruppenkommandanten Siegfried Pertl übergeben.