Unbekannte zwängten bei Wohnhaus in Feldkirchen Fenster auf und schlugen Tür ein. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

© Fohringer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Feldkirchen ein. Dazu zwängten sie ein Fenster mit einem Werkzeug gewaltsam auf. Anschließend brachen sie noch eine versperrte Türe durch Einschlagen der Verglasung auf. Danach durchsuchten sie die Räumlichkeiten und öffneten sämtliche Behältnisse. Sie stahlen verschiedene Schmuckgegenstände, eine Uhr, Bekleidungsstücke und eine Brieftasche mit mehreren hundert Euro Bargeld.

Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen.