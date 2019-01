Walter Williamson präsentiert seine in Feldkirchen geschossenen Fotos im Café & Bistro „Al Dente“.

Walter Williamson stellt bei Gabriele Schabus aus © KK

Unter dem Motto „Flucht und Linie“ zeigt Walter Williamson ab 1. Februar seine in Feldkirchen geschossenen Fotos im Café & Bistro „Al Dente“ von Gabriele Schabus.

Williamson ist gelernter Maler, arbeitete aber bis zu seiner Pensionierung als Pädagoge in der Kreativgruppe der Diakonie in Waiern. Der Schotte lebt seit 1965 in der Tiebelstadt und ist Mitglied des FAC-Fotoclubs.

Die Fotos können bis einschließlich Samstag, dem 30. März, begutachtet werden.