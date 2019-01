Annelies Koller aus Maria Feicht organisiert am Samstag das 16. Spielefest in Glanegg. Hunderte Spiele können getestet werden.

Annelies Koller leitet seit 25 Jahren die Bibliothek in Glanegg, am Samstag lädt sie wieder zum Spielefest © David Springer



Seit 25 Jahren leitet Annelies Koller die Bibliothek in Glanegg, voriges Jahr feierte diese ihr 30-jähriges Bestehen. Im Zuge ihrer Arbeit kam Koller auf die Idee eines Glanegger Spielefestes. Am Samstag geht dieses Fest bereits zum 16. Mal über die Bühne. „Durch eine Schulung wurde ich auf diese Art der Veranstaltung aufmerksam“, sagt die 66-Jährige, die in Maria Feicht wohnt. Mittlerweile ist der Aktionstag aus der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, Koller ist über den großen Zuspruch erfreut.