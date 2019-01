„Der Mann von La Mancha“, das Stück feierte im Vorjahr in Albeck Premiere, wird im Fuchspalast aufgeführt.

Im März wird „Der Mann von La Mancha“ in St. Veit gespielt © ALBECKER SOMMERTHEATER

Der Andromeda-Festsaal im St. Veiter Fuchspalast wird demnächst zu einem Musical-Schauplatz. Das weltberühmte Musical „Der Mann von La Mancha“ – macht dort nämlich mit drei Aufführungen Station. Zu sehen sein wird jene Inszenierung, die im Vorjahr im Rahmen des Albecker Sommertheaters erfolgreich aufgeführt wurde.

Unter der Regie des prominenten Kärntner Schauspielers und Regisseurs Charles Elkins bringt das Team von professionellen Sängern und Schauspielern, begleitet vom Live-Instrumentalensemble des Landeskonservatoriums, die hinreißende Flamencomusik und die weltbekannten Hits zum Erklingen. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Stück nach St. Veit holen konnten und freuen uns auf ein einmaliges kulturelles Ereignis“, sagt die St. Veiter Kulturstadträtin Silvia Radaelli.

Das Musical "Der Mann von La Mancha" basiert auf dem Roman "Don Quijote" von Miguel de Cervantes. Er ist die Geschichte eines kleinen Landadeligen, der die Erzählungen in Ritterromanen für wahr hält und selbst ein Ritter werden will. Mit seinem alten Pferd, einer zerschlissenen Rüstung und seinem stürzt er sich in seine fiktiven Abenteuer.

Termine und Karten Termin. 22. März, 19.30 Uhr, 23. März, 19.30 Uhr und 24. März, 15 Uhr. Karten. Sind ab sofort an der Rezeption im Fuchspalast erhältlich. Sie kosten 25 Euro im Vorverkauf und 27 Euro an der Abendkassa.

Albeck: Premiere von "Der Mann von La Mancha" Darsteller bei der Premiere des Musicals „Der Mann von La Mancha": Charles Elkins, Martin Leitner, Irina Lopinsky, Johannes Modritsch, Michael Papst, Patricia Santo-Passo, Dagmar Sickl, Holger Treven, Andreas Wutte, Dorothea Zimmermann, Erik Bartos. Musik: Frank-Fusion-Trio: Fabian Mang, Klavier, Stefan Delorenzo, Bass, Philipp Bindreiter, Schlagzeug. Termine im Albecker Schlosstheater:

7. Juli bis 25. August 2018, jeden Donnerstag, Freitag und Samstag, 20 Uhr.



Nachmittagsvorstellungen:

Sonntag, 22. Juli, 15 Uhr und Sonntag, 12. August, 15 Uhr.



Karten- und Dinnerreservierung: 0650/57 52 066.