Beim diesjährigen Glantaler Bauernball in Liebenfels spielen „Die Kärntner Buam“ auf, auch „DJ Luki“ sorgt für Stimmung.

Landjugend Sörg © Veranstalter

Wenn die Landwirte zum Ball laden, ist erfahrungsgemäß Spaß und jede Menge gute Laune vorprogrammiert. Die Obfrau des örtlichen Bauernbundes, Evelin Maltschnig, bittet mit ihrem Team zu einer rauschenden Ballnacht.

Der bereits traditionelle Glantaler Bauernball geht am Samstag mit Beginn um 20 Uhr im Kulturhaus in Liebenfels über die Bühne. In gewohnter Manier wird der Abend von den Mitgliedern der Landjugend Sörg eröffnet, die Landjugend zeichnet auch für die Mitternachtseinlage verantwortlich.

Freuen können sich die Besucher auch auf die flotten Auftänze der Landjugendgruppen Magdalensberg und St. Urban. Für die passende Musik auf dem Tanzparkett sorgen „Die Kärntner Buam“, vier fröhliche Burschen aus Meiselding. Für die Partytiger unter den Besuchern, die es gerne etwas lauter haben wollen, gibt „DJ Luki“ in der Kellerdisco den richtigen Ton an.

Bauernball. Samstag, 26. 1., Kulturhaus Liebenfels, ab 20 Uhr.

Tel. 0664-960 67 79 www.liebenfels.at