Historische Fahrzeuge bei der Schneerally © Ron-Heidelberg - stock.adobe.com

Der Kärntner Motor Veteranen Club lädt zur 42. Kärntner Schneerallye für historische Geländewagen. Am Freitag und am Sonntag gibt es geführte Ausfahrten. Am Samstag nach der offiziellen Eröffnung beginnen die Bewerbe im Gelände.

Schneerallye. Freitag, 25. 1., ab 14 Uhr bis Sonntag, 27. 1., Hotel Kogler/Pfeffermühle, St. Urban. www.kmvc.at