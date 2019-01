Vor allem im Zentralraum blieben am Mittwoch Fahrzeuge hängen und es kam zu Unfällen. In Metnitz überschlug sich ein Sattelschlepper. Kettenpflicht herrschte auf mehreren Bergstraßen.

Auch auf der Südautobahn, wie hier auf Höhe St. Andrä im Lavanttal, stehen die Räumfahrzeuge im Dauereinsatz © Markus Traussnig/Kleine Zeitung

Obwohl sich die Neuschneemengen in Grenzen hielten, war es am Mittwoch auf vielen Kärntner Straßen rutschig. Der Schnee war zwar aufgrund der niedrigen Temperaturen trocken. Trotzdem berichteten Autofahrer von "schmierigen Fahrbahnen", vor allem im Mittelkärntner und Oberkärntner Raum. Und das sorgt für Verkehrsbehinderungen. In der Gemeinde Menitz kam ein voll beladener Sattelschlepper von der Wöbringer Landesstraße (L 62a) ab und überschlug sich. Die Straße war während der Aufräumarbeiten gesperrt.

