Hajrija Springer führt die Handarbeitsstube in der Dr.-Arthur-Lemisch-Straße © KLZ

Für alle Handarbeitsliebhaber gibt es jetzt Neuigkeiten: Ab Februar finden in der „Handarbeitsstube Springer“ in der Dr.-Arthur-Lemisch-Straße in Feldkirchen wöchentlich Handarbeitsnachmittage in Kleingruppen statt: „Mit dem Gedanken spiele ich schon länger, nun will ich ihn wirklich umsetzen“, erzählt Inhaberin Hajrija Springer, die bei den Kursen den Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Sie führt fort, dass „wirklich jeder kommen kann. Egal ob man stricken, sticken, häkeln, nähen oder einfach nur einen Tipp haben will.“ Die Kurse gehen vorerst bis Ende April, dann beginnen die Sommeröffnungszeiten, bei denen das Geschäft am Nachmittag geschlossen bleibt. Ab September wird der Kurs dann wieder wie gewohnt fortgesetzt. Nähere Informationen gibt es für Interessierte telefonisch, oder direkt vor Ort im Geschäft. Um eine Anmeldung wird gebeten: „Der Nachmittagskurs ist selbstverständlich kostenlos.“