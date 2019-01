Steuerberger Fasching ist wieder ein Kracher

Facebook

Auf der Bühne hielten die Narren ein „Manöver“ ab © Phino

Seit 23 Jahren stehen die Steuerberger Narren auf der Bühne des Kultursaales. Am Samstagabend lädt die Truppe rund um Obfrau Christina Petritz zur heurigen Premiere.

Adolf Trampitsch führt humorvoll durch das Programm, Niklas Rainer (15) darf sich als Neuzugang in der Nummer „Manta Manta“ beweisen. Als Glanznummer gilt in Steuerberg seit Jahren die Kunstfigur „Hölga“, verkörpert von Christina Petritz. Heuer stattet das Unikum, zum Gaudium des Publikums, mit ihrem "Rotzglock’n-Anderle" (Jürgen Rainer) Radio Kärnten einen Besuch ab. In insgesamt zwölf Nummern begeistern die Steuerberger Narren heuer ihr Publikum.

Über 1200 Gäste besuchen jährlich die Faschingssitzungen. „Wir sind fast komplett ausverkauft“, sagt Obfrau Christina Petritz. Ein Teil des Reinerlöses aus den Sitzungen geht immer an sozial Bedürftige aus der Gemeinde und der Region.