Für Zweikirchen wird jetzt ein Standortgutachten erstellt © Schusser

Große Brocken wurden in der außerplanmäßigen Sitzung des Liebenfelser Gemeinderates am Donnerstag abgehandelt: Eine stattliche Anzahl von Einwohnern schadet einer Gemeinde nie – bekanntlich bestimmt sie die Höhe der Ertragsanteile, die vom Bund an die Gemeinde gehen. Darum wurde die Erstellung eines Standortgutachtens für Zweikirchen beschlossen, denn auf Grundflächen des Landwirtes Karl Kirchmayer sollen Bauparzellen für Einfamilienhäuser entstehen. Bürgermeister Klaus Köchl (SPÖ): „Wir könnten jetzt aufschließen, die Fernwärme ginge dann auch dorthin.“ Man hat das Ziel, dass im Frühling des nächsten Jahres gebaut werden kann.

