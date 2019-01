Gewalt"Frauen müssen das nicht aushalten"

Facebook

Von Gewalt betroffene Frauen bekommen im Feldkirchner Lichtblick Unterstützung © Fotolia/Adiano

In Ihrer Dissertation haben Sie sich mit dem Thema „Gewalt an Frauen“ in Feldkirchen beschäftigt – das war der Grundstein für die Gründung der Frauenberatungsstelle „Lichtblick“. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die aktuellen Berichte von Übergriffen und Morde an Frauen verfolgen?

WALTRAUD BINA: Obwohl sich die Fälle in den vergangenen Wochen traurigerweise gehäuft haben, ist das Thema an sich keine neues. Gewalt an Frauen hat es immer schon gegeben.

