Inklusive Patenschaf(t)Vierbeiner liefern sich wieder ein „schafes“ Rennen

Wer das schnellste Schaf ist, das entscheidet sich am Samstag auf der Turracher Höhe © Turracher Höhe

Es ist im gesamten Alpenraum einzigartig und findet am Samstag statt: die Turracher Höhe Schaf-EM. Heuer übernehmen nämlich die internationalen Turracher Höhe Gäste, die Patenschaft für die durchtrainierten Vierbeiner.

Ab 13 Uhr können die Schafe in der Rennbox – diese befindet nahe der Skibar „Goaßstall“ – besichtigt und auch gleich die Wetten abgegeben werden. Das Rennen startet ab 14 in drei Durchgängen mit je vier Schafen, wobei der schnellste Vierbeiner ins Finale kommt. Dieses Jahr übernehmen erstmals die internationalen Gäste der Turracher Höhe die Patenschaf für die durchtrainierten Athleten. Somit läuft jedes Schaf für eine europäische Nation, die zu den Herkunftsmärkten der Turracher Höhe Gäste zählt.

Dabei sein lohnt sich, denn dem Gewinner der Schafwette winken zwei Nächte inklusive Verwöhnpension im Genießer-Schlosshotel Seewirt.

