The Highlander Heute endet die Voranmeldung für Extremwanderung nach Diex

Am Samstag steht eine außergewöhnliche Wanderung bevor. Heute endet die Voranmeldung. „The Highlander“ nennt sich die Extremwanderung, die bei Sonnenaufgang in den Seetaler Alpen in der Steiermark startet. Über 52 Kilometer geht es dann über alpine Wege und Steige bis nach Diex, dem sonnenreichsten Ort Österreichs. Spätestens um 21 Uhr zu Sonnenuntergang müssen alle Teilnehmer Diex erreicht haben. Für weniger Leistungshungrige gibt es einen Start um 8 Uhr am Klippitztörl.

Die Veranstaltung ist für insgesamt 5000 Teilnehmer ausgelegt, Veranstalter ist die Bergsportagentur „Alpin Süd Tourismus“ des Feldkirchners Robert Graimann. „Dieses Wanderevent ist einzigartig in Österreich. Die Wanderer überqueren je nach Strecke ein oder zwei Gebirgsgruppen in der vollen Länge, sie sind dabei fast durchwegs am Bergrücken unterwegs“, so Graimann. Wer mit dabei sein möchte, kann sich noch unter der Telefonnummer 0664/444 54 59 bei Organisator Graimann anmelden.