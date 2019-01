Bis Dienstag Neue Fieranten am „Kalten Markt“ in St. Veit

Bis Dienstag geht der erste Markt des Jahres mit Fieranten aus ganz Österreich in der St. Veiter Innenstadt über die Bühne.

Manfred Woltsche aus Ruden, Bezirk Völkermarkt, ist heuer zum ersten Mal mit seinen Holz- und Gartenfiguren vertreten © KK/Stadt St. Veit

Zwei Wochen nach dem Dreikönigstag lädt der „Kalte Markt“ traditionsgemäß in St. Veit wieder zum Flanieren ein – heuer mit neuen Fieranten.

Neu am Markt sind Evelin Strasser aus Salzburg mit Kindermode „Made in Österreich“ und Manfred Woltsche aus Ruden, Bezirk Völkermarkt, mit seinen Holz- und Gartenfiguren. „Unsere Stadtmarketing-Mitarbeiterinnen waren heuer bemüht, etwas frischen Wind in diesen ersten Markt des Jahres zu bringen. Deshalb wurde diesmal verstärkt auf den Fierantenmix geachtet und wir konnten auch einige neue Anbieter zu uns einladen“, sagt Bürgermeister Gerhard Mock. Neu dabei ist auch Albert Mandl mit seinem Foodtruck © KK/Stadt St. Veit

Von 8 bis 17 Uhr

Rund 15 Fieranten aus ganz Österreich werden heute, Montag, und am Dienstag von 8 bis 17 Uhr am St. Veiter Hauptplatz präsent sein. Angeboten werden Textilien, Lederwaren, Jagdbekleidung, Kräuterprodukte, Gesundheitswaren bis hin zu Konditor- und Süßwaren, Speck, Salami, Hauswürste und Käse.

Übrigens: Seinen Ursprung hat der „Kalte Markt“ im Jahr 1653 bei Kaiser Franz Ferdinand III. Er erteilte trotz Protesten der Stadt Klagenfurt das Privileg zur Abhaltung des Marktes. Mittlerweile wird der Markt seit über 360 Jahren abgehalten und ist ein fixer Bestandteil des Marktgeschehens in der Herzogstadt.