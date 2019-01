Facebook

Spektakuläre Bergung einer im Falkertsee versunkenen Pistenraupe – mit dabei die FF Patergassen © Stefan Wutte/FF Ferlach/BFKDO

Es war kein „üblicher“ Einsatz, sondern der traditionelle Jahresrückblick, zu dem kürzlich die Kameraden von vier Freiwilligen Feuerwehren aus dem Bezirk Feldkirchen ausrückten. 51 Einsätze hatte die FF Ebene Reichenau mit Kommandant Ludwig Konrad 2018 zu bewältigen. „37, also der Großteil, waren wieder technische Einsätze“, so Konrad, zugleich Bezirksfeuerwehrkommandant. 66 Aktive zählt die Feuerwehr, die mit Jahresende ein in Kärnten einzigartiges pistentaugliches Sonderfahrzeug – produziert von der Feldkirchner Firma Nusser – auf der Turrach in Betrieb genommen hat.

