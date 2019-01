Facebook

Julian und Michael Bürger (von links) beim Erstellen der Wetterkarten © Privat

"In Extremsituationen – wie zum Beispiel im Moment auf der Alpennordseite – erkennt man erst, welch große Rolle das Wetter spielt. Mit unseren Wetterprognosen möchten wir Planungssicherheit schaffen“, sagt Julian Bürger (26). Gemeinsam mit seinem Ehemann Michael Bürger (28) betreibt er die Wetterseite www.nockwetter.at. Aber nicht nur das Wetter der Nockberge wird vom Unternehmen mit Sitz in Ebene Reichenau prognostiziert. „Wir liefern Wetterdienstleistungen für Kärnten, Osttirol und die Steiermark und konzentrieren uns dabei vorwiegend auf die Tourismusbranche und Winterdienste. Der Name leitet sich nur vom Standort ab“, sagt Julian Bürger.

