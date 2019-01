Kleine Zeitung +

Verkehrskontrolle Polizist von Auto hundert Meter weit mitgeschleift

Lenker (42) gab bei Polizeikontrolle in Albeck Mittwochabend plötzlich Gas. Polizist, der sich gerade in das Auto gebeugt hatte, wurde mitgerissen. Nur mit Müh und Not konnte er sich am Lenkrad festhalten.