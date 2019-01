Ursula Sick"Ein gelungenes Konzert gibt viel zurück"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ursula Sick verbringt viel zeit in der Freien Natur, beim Radfahren, Reiten und Wandern. Hund Willi ist dabei meist an Ihrer Seite © Kulturforum

Sie stehen dem „kultur-forum-amthof“ in den nächsten beiden Jahren als Präsidentin vor. Welche Ziele haben Sie sich in dieser Zeit gesteckt?

Ursula Sick: Wir haben zwar ein großes Stammpublikum, auch aus dem Feldkirchner Raum. In den nächsten beiden Jahren will ich es schaffen, dass zumindest ein paar Feldkirchner, die noch nie eine unserer Veranstaltungen besucht haben, zu uns kommen, um sich von unserem Angebot zu überzeugen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.