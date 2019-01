Facebook

Bei der Auszeichnung:Die Teams der Jufa Nockberge und Oberwölz © Jufa

"Trip Advisor“ oder „Holidaycheck“ sind nur zwei von zahlreichen Plattformen, auf denen Gäste nach dem Urlaub ihre Unterkünfte bewerten können. Diese Bewertungen schaute man sich vonseiten der Jugend- und Familiengästehäuser (Jufa) genauer an um herauszufinden, wie die eigenen Hotels auf diversen Bewertungsplattformen abschneiden. Insgesamt wurden rund 31.000 Gästebewertungen durchforstet.

100 Prozent: Sauberkeit und Service

Mit dem Ergebnis sind die Verantwortlichen mehr als zufrieden. Sehr gut abgeschnitten hat bei dieser Auswertung das Jufa Hotel in den Nockbergen. Gleich in zwei Kategorien konnte der Viersterne-Betrieb eine hundertprozentige Gästezufriedenheit einfahren – und zwar in den Kategorien Sauberkeit sowie Service. In puncto Sauberkeit teilt sich das Jufa Nockberge den „100er“ mit den Hotels in Deutschlandsberg, Seckau/Spielberg sowie Knappenberg.

Über 100 Prozent Gästezufriedenheit in Bezug auf Service darf sich neben dem Betrieb in den Nockbergen auch noch das Jufa Hotel Oberwölz im steirischen Murtal freuen. Bei der Kulinarik konnte das Jufa Hotel Maria Lankowitz punkten.