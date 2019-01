Bis zu zwei Meter Auch Feldkirchner kämpfen gegen die Schneemassen

Zehn Mitarbeiter der Tiebelstädter Dachdeckerei Leopold sind derzeit in Salzburg im Einsatz. In der Nähe von Hallein schaufeln sie ein 1500 Quadratmeter großes Hoteldach ab.

Der Schnee auf den Dächern ist bis zu zwei Meter hoch © Privat

Teile Österreichs haben derzeit mit einer meterhohen Schneedecke zu kämpfen. Hilfe ist in den betroffenen Gebieten herzlich willkommen - Dächer müssen abgeschaufelt und Verbindungsstraßen und -wege geräumt werden. Auch ein Feldkirchner Dachdecker-Trupp hilft derzeit in Salzburg aus. "Seit vergangenem Mittwoch sind zwei Partien mit insgesamt zehn Leute in Salzburg", sagt Reinhard Lotteritsch von der Feldkirchner Dachdeckerei Leopold.

