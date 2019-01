Kleine Zeitung +

Sturm auf den Bergen Lifte in einigen Skigebieten geschlossen

Auf den Bergen stürmt es wieder. Einige Kärntner Skigebiete mussten Liftanlagen schließen. Turracher Höhe und Bad Kleinkirchheim haben nur einen Teil in Betrieb, am Mölltaler Gletscher und am Falkert stehen alle Lifte still.