Durch das "1. Charity Go-Kart Rennen" beim Wasserverband Feldkirchen-Ossiacher See konnten 3000 Euro Spende an eine in Not geratene Feldkirchner Familie gespendet werden.

Herwig Tiffner, Renate Dielacher, Christiane Huber und Robert Schurian (von links) © KK/Schusser

Für einen guten Zweck fuhren elf Mannschaften beim "1. Charity Go-Kart Rennen" am Tag der offenen Tür des Wasserverbandes Feldkirchen-Ossiacher See (Geschäftsführer Norbert Schwarz). Gespendet wurde das Startgeld von 3000 Euro für eine Familie mit Kinder aus dem Bezirk, die in Not geraten ist. Die Spende wurde an die Sozialreferentin der Stadtgemeinde Feldkirchen, Renate Dielacher, im Beisein von Christiane Huber (für die Unternehmer) und Gemeinderat Robert Schurian und Stadtrat Herwig Tiffner überreicht.

Sieger des Rennens waren das Team der OMV-Tankstelle mit Josef Kovac, Felix Steiner und Stefan Pfandl. Die Veranstaltung fand auf Initiative von Sportstadtrat Herwig Tiffner statt und soll auch heuer im September wiederholt werden.